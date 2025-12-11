A Loiri una giornata dedicata agli anziani, l’iniziativa

L’iniziativa dedicata agli anziani a Loiri.
Un nuovo appuntamento arricchisce il calendario delle iniziative natalizie a Loiri Porto San Paolo. Il Coro di Loiri ha scelto di dedicare la giornata di sabato 13 dicembre agli anziani del territorio, proponendo i canti della tradizione sarda in un percorso che unisce strutture assistenziali e spazi cittadini.
Il gruppo farà tappa alle 16 alla casa di riposo Parriggiatu di Padru, per poi proseguire alle 17 verso la Rsa gallurese di Loiri. Dalle 18, l’esibizione diventerà itinerante lungo le vie del paese, con soste davanti alle attività che vorranno aderire e l’invito rivolto a chiunque desideri ascoltare.
Nella stessa giornata, il Comune rinnova l’evento dedicato ai residenti più anziani, proponendo la Festa di Natale nella palestra comunale di Loiri a partire dalle 10:30, con l’obiettivo di offrire un momento di socialità in vista delle festività.