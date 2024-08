Il fuoco non abbandona la Gallura, fiamme nelle campagne di Loiri

Incendio a Loiri Porto San Paolo.

Un vasto incendio ha colpito la campagna del comune di Loiri Porto San Paolo. Le fiamme hanno devastato la zona di Burrasca, colpendo vaste aree boschive e coltivazioni. Sul luogo il Corpo Forestale della Sardegna, coordinato con l’ausilio di elicotteri e personale specializzato per garantire un’efficace risposta alle emergenze.

L’incendio.

Per far fronte all’emergenza, il Corpo Forestale ha inviato un elicottero proveniente dalla base operativa di Anela. Sul posto, le operazioni di spegnimento sono coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della pattuglia del Corpo Forestale di Padru. Il D.O.S. sta coordinando le squadre di terra e le operazioni aeree per contenere l’incendio e prevenire ulteriori danni.

