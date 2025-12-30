Lavori sulla costa di Porto Taverna, chiesti controlli sui cantieri

I controlli sui cantieri interessati dai lavori a Porto Taverna.

L’attività di demolizione e ricostruzione avviata lungo il litorale di Porto Taverna, nel territorio di Loiri Porto San Paolo, ha acceso l’attenzione sul rispetto delle norme di tutela che regolano uno dei tratti costieri più delicati del nord-est della Sardegna. In prossimità della riva, mezzi meccanici e materiali edili sono impegnati nella rimozione di strutture preesistenti e nella realizzazione di nuovi manufatti, in un contesto che non rappresenterebbe un episodio isolato.

L’area interessata rientra tra quelle sottoposte a vincolo paesaggistico ed è compresa nella fascia costiera di massima tutela prevista dalla normativa regionale e dal Piano paesaggistico regionale. Proprio alla luce di questo quadro normativo, l’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico ha presentato ieri, il 29 dicembre, una richiesta formale di accesso civico e di informazioni ambientali, sollecitando verifiche sulla legittimità degli interventi in corso e l’eventuale adozione di provvedimenti.

L’istanza è stata trasmessa agli enti competenti a vario titolo, dalle amministrazioni statali e regionali agli organismi di controllo e vigilanza, con l’informazione inoltrata anche alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania. L’obiettivo dichiarato è quello di accertare in tempi rapidi se i lavori rispettino le autorizzazioni e i vincoli previsti. L’associazione auspica che i controlli consentano di fare piena chiarezza sulla regolarità delle opere in un’area considerata di elevato valore ambientale e paesaggistico.

