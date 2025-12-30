Folla in festa a La Maddalena per il concerto di Alfa

La Maddalena in festa per il concerto di Alfa

La piazza Comando di La Maddalena è stata invasa dall’entusiasmo per il concerto di Alfa, il giovane cantautore genovese. L’autore di “Bellissimissima” ha conquistato il pubblico con le sue canzoni più amate. L’evento ha visto una grande partecipazione di residenti e visitatori, si stimano oltre 2500 presenze.

A dare il via alla serata è stata la giovane artista maddalenina Irene Calvia, nel mezzo della serata ospiti sul palco i membri dalla Banda cittadina San Domenico Savio, che hanno reso ancora più speciale l’atmosfera con una breve, ma attenta e simpatica, performance.

L’organizzazione

Per garantire una partecipazione ordinata, il Comune di La Maddalena ha messo in campo diverse iniziative logistiche, tra cui corse aggiuntive dei traghetti Delcomar e una tariffa agevolata su tutte le corse, permettendo a tanti di raggiungere facilmente il concerto anche nelle ore notturne.

La gestione del flusso di persone e nell’ordine pubblico è stata impeccabile.

Alfa, con la sua energia, ha intrattenuto il pubblico per circa un’ora e mezza, alternando le sue hit più famose a momenti di coinvolgimento diretto con la piazza. I presenti, bambini, ragazzi e adulti, hanno cantato e ballato insieme, creando un’atmosfera unica di condivisione e festa.

