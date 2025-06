Leggera scossa di terremoto a Loiri Porto San Paolo

Un leggero terremoto ha interessato Loiri Porto San Paolo.

Una leggera scossa di terremoto, di magnitudo 1.3 gradi sulla scala Richter, è stata registrata a Loiri Porto San Paolo. Il sisma, rilevato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è avvenuto a 10 chilometri di profondità lo scorso 13 giugno.

I comuni più vicini all’epicentro in un raggio di 10 chilometri sono Loiri Porto San Paolo, Olbia e Padru. In un raggio di 20 chilometri, invece, Telti, San Teodoro, Monti e Golfo Aranci. L’evento tellurico non è stato avvertito dalla popolazione.

