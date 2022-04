La riqualificazione dei campi sportivi a Loiri.

A Loiri Porto San Paolo sta nascendo un nuovo polo sportivo. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Lai, ha avviato 4 progetti per la sistemazione di alcuni impianti presenti nel comune gallurese.

Diventeranno moderni, grazie alla realizzazione di alcuni lavori di miglioramento estetico e funzionale delle strutture. Gli interventi riguarderanno l’impianto polivalente “I Fari” di Porto San Paolo e alcuni campi presenti a Loiri. “La nostra amministrazione ha provveduto a riqualificare i due campi da calcetto e tennis – dichiara Lai -, divenuti oggi idonei a soddisfare completamente le esigenze di svago e di praticare sport. A Granatoggiu abbiamo riqualificato il campo da calcetto per tutti i ragazzi del paese di Ovilò e di Santa Giusta”.

Tanti anche i progetti andati in appalto, che riguardano alcuni impianti presenti a Loiri. Si tratta degli spogliatoi del campo polivalente di Loiri, che saranno realizzati a breve per consentire la fruibilità dell’area già esistente. “Alla realizzazione degli spogliatoi presto seguirà la riqualificazione del campo da calcio di Loiri – aggiunge il sindaco -, mediante la posa del manto in sintetico del campo sportivo. L’opera vedrà la luce entro il 2022 grazie ad un finanziamento ministeriale di 700mila euro con il bando Sport e Periferie”.