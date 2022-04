La prima auto elettrica a San Teodoro.

Anche San Teodoro entra a far parte dei comuni più green, grazie al progetto della mobilità elettrica Smart City al quale il comune ha aderito e arriva nel paese la prima auto, grazie a un finanziamento di 37mila e 116 euro.

L’acquisto dell’autovettura, è stato permesso grazie alla sollecitazione congiunta dei sindaci dei comuni esclusi dal bando “Fsc 2014/2020 integrazione della mobilità elettrica con le smart city”. Lo scorso mese di dicembre, infatti, l’assessora regionale all’Industria Anita Pili ha finanziato i comuni per l’acquisto di 100 auto, tra cui San Teodoro. La macchina, una nuova Kia eNiro, è stata consegnata all’amministrazione, in cambio della dismissione di una vecchia auto a benzina di proprietà dell’ente. La nuova auto verrà utilizzata per la mobilità urbana e sarà un importante volano per lo sviluppo della green mobility.

A gennaio scorso l’ente guidato dalla sindaca Rita Deretta ha stipulato un protocollo di intesa con Enel, che permetterà a breve e senza oneri l’installazione delle prime due colonnine di ricarica. “Il progetto permetterà la realizzazione di una rete di ricarica nel nostro territorio che potrà prevedere fino a 30 infrastrutture – dichiara -, sempre senza oneri per l’amministrazione, in linea con le direttive dell’Unione Europea, volte alla tutela di salute e ambiente.La nuova global business line dedicata alla mobilità elettrica permetterà al nostro territorio di avvicinarsi in modo semplice e consapevole alla transizione energetica, con indubbi vantaggi relativi alla riduzione delle emissioni di Co2 nell’ambiente, con la consapevolezza che scelte sostenibili non possono che far sperare in un futuro con un ambiente migliore per tutti noi”.