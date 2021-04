La situazione coronavirus a Loiri Porto San Paolo.

In quest’ultima settimana a Loiri Porto San Paolo sono stati registrati 10 nuovi casi di positività al coronavirus, appartenenti a 4 nuclei familiari diversi.

Sei di questi sono stati certificati da tampone molecolare effettuato dall’Ats e attualmente in isolamento domiciliare, mentre gli altri 4 sono in attesa di verifica a seguito di tampone rapido e in attesa del molecolare da parte di Ats.

Sono inoltre 4 le persone in quarantena in attesa delle verifiche di tracciamento sempre di Ats. Attualmente i soggetti interessati sono tutti in isolamento domiciliare presso la propria abitazione, l’ATS ha già effettuato l’indagine epidemiologica e ricostruito i contatti.I casi totali attualmente positivi nel Comune 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝟏𝟒, ai quali è andato l’augurio del primo cittadino per una pronta guarigione.

“La situazione in generale è ancora molto critica – commenta il sindaco Francesco Lai – siamo nel bel mezzo della terza ondata, dobbiamo tutelarci ancora di più per evitare chiusure da zona rossa, che al momento non sono previste ma che diventeranno inevitabili se il numero di contagiati dovesse aumentare esponenzialmente, come sta purtroppo avvenendo purtroppo in numerosi altri territori”.

