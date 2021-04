Gli ultimi acquisti per Pasqua a Olbia.

In tantissimi nei supermercati di Olbia. Pasqua è alle porte e a Olbia si fa rifornimento per pranzi, grigliate, scampagnate e spiaggiate. Gli scaffali presi d’assalto sono sopra quelli delle uova di Pasqua e dei dolci, compresa la colomba.

I più piccoli, accompagnati dai genitori, scelgono il loro uovo di Pasqua, ma non mancavano nemmeno i più grandi orientati verso il famoso dolce a base di cioccolata con la sorpresa. I clienti si sono accodati poi davanti ai banchi della pescheria, per acquistare gamberetti e frutti di mare, tra cui le immancabili cozze. E quello della carne, per agnello e maialetto, che ha iniziato a scarseggiare fin da ieri sera, diventato per alcuni una vera e propria caccia al rifornimento preferito.

Non manca chi rimpie il carrello di formaggio al pane per preparare la zuppa gallurese. Va detto che olbiesi hanno già fatto le spese per Pasqua in largo anticipo. Per i ritardatati è iniziata la corsa da stamattina.

