Oltre 30mila mascherine saranno distribuite a Loiri Porto San Paolo.

L’emergenza pandemia è ancora in corso e proteggere con attenzione le vie respiratorie continua a essere una delle regole base per evitare il contagio da Coronavirus. I numeri dei positivi nel comune al momento sono di poche unità, ma questo non deve assolutamente indurre ad abbassare la guardia.

Per questo motivo, a partire da venerdì 26 febbraio, il Comune di Loiri Porto San Paolo ha incaricato i barracelli di distribuire ai cittadini le oltre 30mila mascherine chirurgiche della protezione civile. È stato preparato un calendario con punti di consegna e orari.

Il calendario della distribuzione a Loiri Porto San Paolo.

Si parte venerdì 26 febbraio: dalle 9 alle 9 e 30 per i cittadini che abitano in zona Fratelli Giua e La Piana la consegna avverrà presso la fontana Fratelli Giua; dalle 10 alle 10 e 30 per i cittadini di Enas, nel piazzale della chiesa di Enas, dalle 11 alle 11 e 30 per gli abitanti di Zappalì, il punto di consegna è in via Tintoretto; dalle 12 alle 13 per Loiri, L’Ulivariu e La Sarra, appuntamento in piazza del municipio.

Sabato 27 febbraio dalle 9 alle 9 e 30 i cittadini di Azzanì/Azzanidò, potranno avere le mascherine nel piazzale fronte bar Decandia, dalle 10 alle 10,30 quelli di Montelittu e Trudda davanti alle scuole di Montelittu; per i residenti di Tiriddò, Giuannareddu, Petra Longa appuntamento dalle 11 alle 11,30 nella piazzola centro Tiriddò, dalle 12 alle 12 e 30 barracelli a Porto San Paolo, nel posteggio di viale Pietro Nenni-fronte municipio.

Il primo marzo i barracelli consegneranno le mascherine dalle 9 alle 9 e 30 agli abitanti di Vaccileddi e Giaddoni, nel piazzale della chiesa di Vaccileddi; dalle 10 alle 11 per quelli di La Castagna, Lu Stazzareddu, Santu Juanni, Graniatoggiu, Muzzeddu, Burrasca e Sanalvò, davanti alla chiesa Santa Giusta; alle 11 e 30 per i residenti a Ovilò e Cuccai, fronte scuola Ovilò.

