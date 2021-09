Loiri, un open day gratuito per la prevenzione dei tumori al seno

L’iniziativa il 10 ottobre.

Il 10 ottobre arriva l’open day gratuito per lo screening di prevenzione del tumore al seno. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il Comune di Loiri Porto San Paolo, il Mater Olbia e l’associazione Komen Italia all’interno della campagna di sensibilizzazione “Semestre in rosa in Sardegna”.

Il Comune di Loiri Porto San Paolo aderisce alla campagna “Semestre in rosa in Sardegna” che attraverso l’associazione Komen Italia e il Mater Olbia garantirà un Open Day per le donne residenti. Una giornata che consentirà di fare uno screening e alcune visite cliniche a titolo completamente gratuito, e che consentirà di sensibilizzare l’intera cittadinanza verso un tema così importante come la prevenzione.

Il numero di visite cliniche e/o di esami diagnostici assegnati dagli organizzatori del progetto alle donne residenti a Loiri Porto San Paolo è pari a 25, suddivise nel modo seguente:

5 v isite senologiche , per le quali dovrà essere data priorità alle donne al di sotto dei 30 anni o alle donne ad alto rischio;

, per le quali dovrà essere data priorità alle donne al di sotto dei 30 anni o alle donne ad alto rischio; 4 ecografie mammarie per donne di età compresa tra i 30 e i 40 anni, che non abbiano già effettuato una ecografia mammaria negli ultimi 12 mesi;

per donne di età compresa tra i 30 e i 40 anni, che non abbiano già effettuato una ecografia mammaria negli ultimi 12 mesi; 3 visite oncologiche , per le quali dovrà essere data priorità alle donne in rosa o ad alto rischio;

, per le quali dovrà essere data priorità alle donne in rosa o ad alto rischio; 3 visite per la chirurgia plastica , per le quali dovrà essere data priorità alle donne in rosa;

, per le quali dovrà essere data priorità alle donne in rosa; 3 visite di ginecologia (per familiarità) per le quali dovrà essere data priorità alle donne ad alto rischio;

(per familiarità) per le quali dovrà essere data priorità alle donne ad alto rischio; 3 visite di psiconcologia , per le quali dovrà essere data priorità alle donne in rosa, ai familiari o ai caregiver;

, per le quali dovrà essere data priorità alle donne in rosa, ai familiari o ai caregiver; 4 visite fisiatriche, per le quali dovrà essere data priorità alle donne in rosa.

Per donne in rosa devono intendersi le donne che hanno o hanno avuto un tumore al seno, mentre per donne ad alto rischio devono intendersi le donne sane o in rosa con alta familiarità o con mutazione genetica riconosciuta.

“Abbiamo fortemente voluto dare questa opportunità, aggiuntiva agli screening offerti dall’Ats, per sensibilizzare la nostra popolazione verso un tema così delicato e importante – commenta il sindaco Francesco Lai -. Grazie alla collaborazione avviata con l’associazione Komen Italia che da anni si occupa di prevenzione e sensibilizzazione, possiamo offrire allo stesso tempo una giornata di esami totalmente gratuiti in una struttura di eccellenza come il Mater Olbia”.

Come partecipare.

Le donne interessate a partecipare all’open day per l’esecuzione di prestazioni mediche gratuite di prevenzione e consulenza al Mater Olbia Hospital, dovranno compilare il modello di domanda sul sito istituzionale del Comune http://www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it.

La domanda, insieme alla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, dovrà essere presentata all’Ufficio protocollo del Comune di Loiri Porto San Paolo, o inviata via mail all’indirizzo protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it entro e non oltre le ore 12 del 25 Settembre 2021.

