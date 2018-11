Per il nuovo ponte stanziati oltre 400mila euro

Procedono di buona lena i lavori per il rifacimento del ponte di via Pertini a Porto San Paolo. Il vecchio ponte, infatti, è già stato demolito e sono iniziati i lavori per il nuovo. Il futuro attraversamento sul rio Scalamala sarà interamente in acciaio e presenterà un’illuminazione a led sul camminamento. Nella parte a monte del ponte, inoltre, è prevista la predisposizione di una piccola area verde con la presenza di 2 fontane.

Il progetto rientra tra gli interventi della Regione Sardegna per la mitigazione del rischio idrogeologico. La precedente amministrazione, guidata da Giuseppe Meloni ottenne, in proposito, un finanziamento di 461 mila euro, a cui l’attuale giunta, guidata da Franceso Lai, sta, adesso, dando seguito.

