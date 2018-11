La pista dell’aeroporto di Olbia verrà prolungata.

Si è deciso: la pista aeroportuale sarà allungata. Finirà, quindi, per Olbia l’epoca dell’isolamento dalla penisola. Questo perché il prolungamento della pista aeroportuale segnerà la fine della stagionalità dei voli.

Un progetto di cui si discute dall’epoca del G8, come afferma la consigliera della Coalizione civica e democratica Ivana Russu : “Nel 2006 il progetto si era arenato. L’allungamento della pista è un’opera importantissima per i residenti e per il turismo perché significa soprattutto avere più tratte. Saluto con molto orgoglio questo progetto e spero che i tempi diventeranno più snelli”, ha detto Russu.

Importante novità anche sui voli durante le condizioni meteo avverse. Grazie all’ammodernamento della pista, gli aerei in condizioni meteorologiche avverse potranno decollare e atterrare sul nostro scalo.

Un progetto accolto positivamente anche dal M5s. “Tutte le forze politiche dovranno essere unanimi per portare avanti progetti così importanti per la nostra realtà”, afferma il consigliere Roberto Ferinaio.

L’allungamento della pista è legato ad altre opere pubbliche sui trasporti, come quello della Sassari-Olbia e dello spostamento della stazione ferroviaria di Olbia. Segno che è il miglioramento della rete dei trasporti nell’isola è una priorità dell’amministrazione olbiese.

