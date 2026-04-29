Pensioni di maggio in pagamento negli uffici postali della Gallura

Il pagamento delle pensioni in Gallura.

In Gallura è stata diffusa da Poste Italiane la comunicazione relativa al calendario di pagamento delle pensioni del mese di maggio, che interesserà tutti i 34 uffici postali presenti sul territorio.

Le erogazioni saranno disponibili a partire da sabato 2 maggio. Nella stessa data potranno accedere all’accredito anche i titolari di Libretto di Risparmio, di Conto BancoPosta oppure di Postepay Evolution che abbiano scelto la modalità di accredito diretto. In questo modo, chi dispone di Carta di Debito collegata ai propri rapporti postali o di Postepay Evolution potrà procedere al prelievo in contanti presso i 26 sportelli Atm Postamat della provincia, evitando la necessità di recarsi fisicamente allo sportello.

Per il ritiro presso gli uffici postali è previsto che venga presentato un documento di identità in corso di validità oppure che il pensionato deleghi un’altra persona al ritiro delle somme. Poste Italiane segnala inoltre che i titolari di Carta di Debito collegata a conti o libretti possono beneficiare di una copertura assicurativa gratuita che prevede un rimborso fino a 700 euro annui in caso di furti di contante avvenuti nelle due ore successive a un prelievo effettuato sia presso gli sportelli postali sia agli Atm Postamat.

Nella stessa comunicazione viene suggerito ai pensionati, quando possibile, di programmare il ritiro della pensione nelle ore di tarda mattinata o nel pomeriggio e nei giorni successivi ai primi del mese, così da ridurre eventuali tempi di attesa agli sportelli. Per ulteriori informazioni Poste Italiane indica la possibilità di consultare il sito www.poste.it oppure di contattare il numero 06/45263322.

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