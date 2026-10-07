I nuovi contributi a Loiri Porto San Paolo.

Il Comune di Loiri Porto San Paolo ha comunicato l’apertura dei termini per la presentazione delle domande relative alle agevolazioni previste dal bando regionale destinato a favorire la permanenza e il nuovo insediamento della popolazione nei Comuni di minori dimensioni. Il contributo riguarda diversi interventi legati all’abitazione. Tra quelli ammessi rientrano l’acquisto della prima casa, gli interventi di ristrutturazione e restauro e le opere di risanamento conservativo. L’obiettivo dell’iniziativa è sostenere le persone che decidono di costruire il proprio futuro nei piccoli Comuni dell’Isola, favorendo da una parte la permanenza dei residenti e dall’altra l’arrivo di nuovi abitanti. Un aiuto che punta quindi non soltanto a sostenere le spese per la casa, ma anche a rafforzare il legame con il territorio e a incentivare nuovi investimenti a livello locale.

Per il Comune di Loiri Porto San Paolo, relativamente all’annualità 2026, sono state stanziate risorse per oltre 50 mila euro. L’amministrazione fa inoltre sapere che è prevista la pubblicazione di un ulteriore bando per l’annualità 2027, una volta completato il riparto regionale dei fondi destinati al Comune. Le richieste dovranno essere presentate entro le ore 13 del 30 ottobre 2026. Tutte le informazioni sull’avviso, dai requisiti necessari per ottenere il contributo alle modalità di presentazione della domanda, insieme alla modulistica, sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Loiri Porto San Paolo.

“È un importante strumento a vantaggio dei giovani del nostro territorio che decidono di rimanere qui, ma anche di coloro che, da altre realtà, scelgono di trasferirsi nel nostro Comune – sottolinea il sindaco di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai -. Vogliamo sostenere chi decide di costruire qui il proprio futuro e investire nella propria casa e nel nostro territorio”.

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