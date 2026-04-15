Si rompe la condotta e Loiri Porto San Paolo resta senz’acqua

Il guasto alla condotta dell’acqua a Loiri Porto San Paolo.

Un intervento di manutenzione sulla rete dell’acqua è in corso nella località Azzanì, nel territorio del comune di Loiri Porto San Paolo, dove le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono impegnate nella riparazione di una condotta situata in via G. Cella. L’operazione ha reso necessaria la temporanea sospensione del flusso idrico lungo la linea che serve le utenze della zona.

A partire dalle 9 e fino alle 13, salvo eventuali variazioni legate all’andamento dei lavori, si registreranno disservizi nell’intero abitato di Azzanì, con cali di pressione e possibili interruzioni dell’erogazione. La distribuzione dell’acqua tornerà regolare al termine dell’intervento, una volta completate le attività tecniche sulla rete.

I tecnici sono impegnati a contenere al minimo i tempi di sospensione e a ripristinare il servizio anche prima dell’orario indicato qualora le operazioni si concludano in anticipo. Eventuali anomalie potranno essere segnalate al servizio guasti, attivo senza interruzioni, contattando il numero verde 800/022040. Alla riattivazione del servizio non si esclude che l’acqua possa presentarsi temporaneamente torbida, una condizione legata alle fasi di svuotamento e successivo riempimento delle condotte interessate dall’intervento.

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