La lista Bene Comune Buddusò per le elezioni comunali del paese.

A Buddusò prende forma una nuova proposta politica in vista della prossima sfida elettorale. Nasce infatti la lista civica Bene Comune Buddusò, un progetto che punta a coinvolgere la comunità in un percorso di rinnovamento e crescita.

Alla guida della squadra c’è Giovanni Antonio Satta, figura con esperienza amministrativa che ha deciso di tornare in campo insieme a un gruppo composto da cittadini del territorio. Il progetto si fonda sull’idea di costruire una nuova fase per il paese, mettendo al centro partecipazione e responsabilità.

La lista si presenta come un’iniziativa che unisce diverse generazioni. Accanto a profili con esperienza, trovano spazio nuovi candidati provenienti dal mondo del lavoro, dell’associazionismo e dell’impresa.

I candidati della lista Bene Comune Buddusò.

La squadra di Bene Comune Buddusò è composta da dodici candidati, equamente distribuiti tra uomini e donne. Il gruppo intende rappresentare competenze differenti e una presenza diffusa nella comunità.

Fanno parte della lista Giovanni Bacciu, Lorena Bacciu, Samanta Biancu, Gianpaolo Cossu, Sabina Farris, Antonio Ferreri, Francesco Fumu, Salvatore Marrone, Pierpaolo Sanciu, Luisa Sanna, Loredana Satta e Stefania Satta.

La composizione della squadra evidenzia la volontà di favorire un ricambio generazionale e di coinvolgere persone pronte a contribuire in modo attivo alla vita amministrativa del paese.

Le priorità del progetto Bene Comune Buddusò.

Il programma della lista Bene Comune Buddusò individua alcune priorità per il territorio. Tra queste rientrano il miglioramento del decoro urbano e della sicurezza, la valorizzazione del patrimonio comunale e il sostegno alle politiche sociali.

Il progetto dedica attenzione anche alla scuola e all’istruzione, considerate centrali per lo sviluppo della comunità. Parallelamente, la lista propone interventi sulla viabilità, sia urbana sia extraurbana, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti.

Un altro punto centrale riguarda il lavoro. La lista individua nella creazione di opportunità occupazionali uno strumento fondamentale per contrastare lo spopolamento e offrire prospettive ai giovani e alle donne.

Sanità, economia e prospettive per il comune.

Tra i temi principali emerge anche la tutela della salute pubblica. La presenza nella squadra di un medico viene sottolineata a testimoniare l’attenzione verso il settore sanitario.

Il progetto affronta inoltre le difficoltà economiche che interessano famiglie e imprese. La lista propone un impegno per ridurre la pressione fiscale e sostenere concretamente il tessuto produttivo locale.

La proposta politica si sviluppa con l’obiettivo di rendere Buddusò più dinamico e attrattivo, attraverso un percorso focalizzato sull’ascolto dei cittadini e sulla volontà di costruire un’amministrazione attenta ai bisogni della comunità.

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