Lavori alla rete dell’acqua a Santa Teresa, previsti disagi

I lavori alla rete dell’acqua a Santa Teresa.
Un intervento programmato sulla rete idrica interesserà il comune di Santa Teresa Gallura nella giornata di giovedì 16 aprile, quando i tecnici del gestore Abbanoa procederanno con l’installazione di nuove apparecchiature idrauliche. Le operazioni rientrano nel piano di distrettualizzazione ed efficientamento delle infrastrutture idriche e riguarderanno in particolare il tratto compreso tra via Lamarmora e via Veneto.
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Per consentire lo svolgimento dei lavori sarà necessario sospendere temporaneamente il flusso dell’acqua nel nodo principale della rete. A partire dalle ore 10 e fino alla conclusione delle operazioni, stimata intorno alle 18:30, si potranno verificare disservizi diffusi, con cali di pressione e possibili interruzioni dell’erogazione che interesseranno l’intero centro abitato. Il ritorno alla normalità è previsto al termine dell’intervento, una volta completate tutte le attività tecniche.
Il gestore fa sapere che verrà prestata particolare attenzione a ridurre al minimo i tempi di disagio per i cittadini, con la possibilità di anticipare il ripristino del servizio qualora i lavori si concludano prima del previsto. Eventuali anomalie potranno essere comunicate al servizio guasti, attivo senza interruzioni, contattando il numero verde 800/022040. Alla riattivazione della fornitura non si esclude che l’acqua possa presentarsi temporaneamente torbida, una condizione legata alle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni, destinata comunque a rientrare in breve tempo.