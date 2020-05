La riapertura da lunedì 18 maggio.

L’ufficio postale di via Cuccheddu 5 a Loiri Porto San Paolo sarà nuovamente disponibile tutti i giorni a partire da lunedì 18 maggio.

L’ufficio, il cui orario di apertura al pubblico era stato temporaneamente rimodulato, osserverà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8 e 20 alle 13 e 45 e il sabato fino alle 12 e 45. Poste Italiane evidenza che sono aperti al pubblico, con diverse modalità, 93 uffici postali sul totale di 95 presenti in provincia di Sassari.

L’Azienda ricorda che nel territorio di Loiri Porto San Paolo è disponibile al pubblico anche l’ufficio postale di via Santa Giusta 1 a Vaccileddi, aperto dal lunedì al mercoledì con orario dalle 8 e 20 alle 13 e 45.

Poste Italiane coglie infine l’occasione per ribadire l’invito ai cittadini ad entrare negli uffici postali avendo cura, ove possibile, di indossare dispositivi di protezione personale; di entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti; tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.

