I test a Loiri Porto San Paolo

Via ai test sierologici per gli alunni e gli insegnanti delle scuole di Loiri Porto San Paolo. Verranno svolti dalla Medica Group nella palestra di Loiri e nella Palestra di Porto San Paolo il 20 e 21 settembre secondo un calendario prestabilito.

Gli interessati dovranno presentarsi rispettando il giorno e l’orario indicato nel prospetto ripartito per scuole: Il prelievo sarà effettuato per gruppi di circa 20 unità rispettando la turnazione prevista nell’allegato calendario.

E’ necessario fornire all’operatore il proprio Codice Fiscale e il Modulo (consenso informativa per test sierologico) scaricabile dal sito istituzionale, debitamente compilato che andrà consegnato al personale medico. Per effettuare il test non è necessario il digiuno, ma si dovrà indossare la mascherina e rispettare la distanza di sicurezza.

Per non creare assembramenti si consiglia di recarsi presso le palestre all’orario indicato e attendere all’esterno, sfruttando lo spazio del piazzale. “Effettuare il test non è obbligatorio, ma conoscere la situazione epidemiologica nel nostro territorio serve a ognuno di noi” ricorda il Comune.

Il calendario.

