Due cani salvati dai vigili del fuoco a Luogosanto.

Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta questa mattina a Luogosanto per recuperare due cani bloccati dal giorno prima. Gli operatori del 115 di Tempio, intervenuti in località La Filetta, hanno dovuto lavorare per diverso tempo.

A causa della conformazione rocciosa del luogo, per il recupero sono state impiegate le tecniche Saf (speleo alpino fluviali). I due cani, visibilmente spaventati, sono stati consegnati in buone condizioni al legittimo proprietario.

