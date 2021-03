Il bando del Comune di Luogosanto.

E’ online sul sito del Comune di Luogosanto il bando per la ricerca di personale per il cantiere Lavoras di nuova attivazione.

Le figure ricercate dalla selezione sono quattro: un operaio qualificato muratore, un operaio generico, un impiegato amministrativo addetto agli affari generali e infine un impiegato addetto alla contabilità.

Gli interessati alla selezione in oggetto potranno presentare domanda di partecipazione fino al 2 aprile incluso sul portale di Sardegna Lavoro nell’apposita sezione servizi online-accedi ai servizi, inserendo le proprie credenziali.

