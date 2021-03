L’aggiornamento del sindaco in attesa dei dati completi.

A La Maddalena dove il sindaco Fabio Lai in attesa dei dati completi previsti per venerdì sulla situazione coronavirus comunica che sono ben 32 le persone che si sono negativizzate.

“Non ho ancora i dati completi perché me li invieranno a fine settimana, ma nel mentre ho ricevuto la bella notizia che si sono negativizzate 32 persone – spiega il primo cittadino – . Continuiamo a rispettare le regole e non sprechiamo i grandi sacrifici fatti fino ad oggi, spero che questa settimana confermi questo trend e che la curva dei nuovi contagi non sia aumentata. Ringrazio per l’impegno e la responsabilità coloro che in questi giorni si sono auto-segnalati, con la speranza che il risultato sia negativo.

(Visited 181 times, 209 visits today)