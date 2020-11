Lo ha comunicato il sindaco Pirredda.

Un bambino della seconda media di Luogosanto è risultato positivo al coronavirus dopo essersi sottoposto a un tampone rapido. Già nella giornata di oggi sarà sottoposto anche al tampone di Ats.

Il sindaco Agostino Pirredda, d’accordo con il dirigente scolastico e l’igiene pubblica ha disposti che la classe verrà messa in isolamento precauzionale e volontario. Se il caso dovesse essere confermato positivo dall’Ats si procederà con l’indagine epidemiologica estesa a tutta la rete dei contatti”.

“Volevamo ricordare alla popolazione che l’uso delle mascherine e il distanziamento sociale sono fondamentali per fermare o almeno rallentare la diffusione del virus che ora come vediamo sta colpendo anche i più piccoli. Ricordiamoci del senso civico che c’è in ognuno di noi e facciamolo venire fuori”, ha commentato il primo cittadino.

