Il caso di email fraudolenta.

Da alcuni giorni dall’account email dell’Ufficio turistico comunale di Luogosanto sta arrivando una mail, che invita a scaricare un documento.

Le segnalazioni sono state numerose. Ma la mail non è mai stata inviata dall’Ufficio turistico. Bensì si tratta dell’ennesima email con un virus o che cerca di carpire i dati dal proprio computer.

Per questo gli stessi uffici comunali raccomandano di non seguire “la procedura indicata, in quanto si tratta di un’email fraudolenta che può contenere virus o altre minacce alla sicurezza dei dati contenuti nei vostri dispositivi”. Il Comune si è già adoperato per risolvere il problema.

