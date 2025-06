Luogosanto, grande festa per i 100 anni di Antonico Pitturru

I 100 anni di Antonico Pitturru di Luogosanto.

Un traguardo straordinario, i 100 anni di vita di zio Antonico Pitturru di Luogosanto, sono stati celebrati con una partecipata e sentita cerimonia nella casa di riposo del paese, che ospita il neocentenario e sua moglie Lina Cucciari.

Antonico, 100 anni, ex agricoltore, e Lina 98 anni, casalinga, hanno due figli, Gavino e Caterina, due nipoti, Lina e Francesca, e due pronipoti, figli di Lina: Simone e Martina.

Insieme a loro, alla sentita cerimonia hanno partecipato, il cognato Salvatore Pirodda, gli ospiti della casa di riposo, alcuni compaesani. Hanno partecipato anche la direttrice della struttura, Debora Tansu, e tutto il personale, che ha collaborato con grande impegno alla riuscita della festa. Circondando il festeggiato di attenzioni e affetto. In rappresentanza delle istituzioni era presente il vicesindaco Salvatore Gala. Che ha voluto rendere omaggio a Zio Antonico consegnandogli una targa ricordo a nome di tutta la comunità di Luogosanto, come segno di stima e riconoscenza per la sua lunga vita e per i valori che ha saputo trasmettere.

La giornata è stata arricchita dalla celebrazione della Santa Messa. Ad officiarla il parroco Don Roberto Aversano. Che nella sua omelia ha voluto sottolineare l’importanza della memoria e del ruolo degli anziani come custodi delle radici e della storia di una comunità.

Zio Antonico, visibilmente emozionato, ha ringraziato tutti con parole semplici ma cariche di significato. Dando dimostrazione della sua saggezza, frutto di una intensa vita vissuta tra lavoro e famiglia. Il suo sorriso e la sua serenità hanno regalato a tutti i presenti un profondo momento di serenità e umanità.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui