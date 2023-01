Maltempo e chiusure delle scuole a Luogosanto.

A causa del maltempo e dell’allerta emanata dalla protezione civile anche per la giornata di domani, il sindaco di Luogosanto, Agostino Pirredda, ha firmato un’ordinanza che impone la chiusura delle scuole del paese.

Maltempo in Gallura, chiudono le scuole a causa della neve: ecco dove

Sono diversi i comuni in Gallura che hanno emanato simili provvedimenti, dopo l’avviso della protezione civile Sardegna, che ha previsto neve anche per la giornata di domani e assegnato un codice giallo per rischio idrogeologico nel territorio, avvertendo la popolazione dei disagi causati da questa ondata di maltempo.

