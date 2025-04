Le forze dell’ordine vincono la prima gara della Remata dei mestieri

A Olbia si è svolta la prima gara della Remata dei Mestieri.

Si è svolta il 12 aprile la prima, attesissima gara del circuito Remata dei Mestieri 2025, organizzata dalla sezione di Olbia della Lega Navale Italiana. L’appuntamento, giunto quest’anno alla sua nona edizione, ha visto protagonisti sette equipaggi pronti a sfidarsi a colpi di remi in una gara a cronometro sul percorso di 240 metri con una sola virata, nello specchio di mare all’interno della Lega navale.

A rendere ancora più appassionante la sfida è stato un vento da sud-est che ha complicato la manovra di virata, valorizzando così il ruolo strategico dei timonieri, chiamati a scegliere il momento giusto per dare il comando di virata e sfruttare il vento a favore al rientro.

A raccontare le fasi della gara la giornalista Antonella Brianda.

Classifica ufficiale: Classifica ufficiale: Le Forze dell’ordine timonate da Maria La Licata hanno fermato il cronometro a 2:22’40”: un risultato che premia costanti allenamenti, tecnica e affiatamento. A premiare la squadra, in rappresentanza della Capitaneria di porto di Olbia, il comandante Marcello Monaco. Sul secondo gradino del podio i commercialisti con 2:27’90” premiati dalla capogruppo di maggioranza in Consiglio, Maria Antonietta Cossu; bronzo per i professori con 2:39’38”. A seguire in classifica Remi in banca (bancari) con 2:46’56”; Dipendenti del comune di Olbia 2:54’44”; ⁠Psyco team 2:57’31”; ultime le estetiste con 3:03’13” a cui è andato l’applauso più lungo per la simpatia e la sportività.

Le new entry Molto buona la prestazione di Remi in Banca, il gruppo dei bancari alla loro prima uscita ufficiale, che si sono conquistati un meritato quarto posto. Buona anche la prova dei dipendenti comunali, anch’essi al debutto della manifestazione, che hanno chiuso al quinto posto mostrando grande determinazione.

Il commento Il presidente della Lega Navale di Olbia, Tore Bassu, ha così commentato la serata: “È stata una bellissima serata di sport, divertimento e solidarietà. Siamo contenti di aver potuto dare il nostro piccolo contributo alla grande missione dei volontari di Libere Energie. Ringrazio tutti gli equipaggi con i loro rematori, i soci che hanno partecipato alla remata, il direttivo e il comitato tecnico, tutto il pubblico. Anche il 10 maggio la Lega Navale di Olbia aprirà nuovamente le sue porte per la seconda gara del circuito dei mestieri, una manifestazione che appartiene a tutta la città.

A vincere è stata infatti anche la solidarietà: la Lega Navale di Olbia ha accolto la richiesta di aiuto dei volontari dell’Associazione Libere Energie, impegnata da dieci anni al fianco degli ultimi della città. Durante la serata, l’associazione — rappresentata dal presidente Ginetto Mattana e da diversi volontari — ha potuto allestire un banchetto per la raccolta fondi a sostegno delle proprie attività. “Abbiamo vissuto una serata all’insegna della cordialità e del divertimento presso La Lega navale di Olbia in occasione della nona edizione della Remata dei mestieri. Quest’anno anche noi di Libere Energie siamo stati invitati per una raccolta fondi a sostegno delle nostre spese di gestione. Il ricavato ha coperto un mese di affitto della nostra sede in via Bramante, dove ogni giorno portiamo avanti le nostre attività di assistenza. Un grazie di cuore a tutte le persone presenti, che con la loro partecipazione hanno reso possibile questo risultato”.

La serata si è poi conclusa con una grande grigliata, musica dal vivo e balli fino a tarda notte, secondo la tradizione più genuina della Lega Navale di Olbia.

Il prossimo appuntamento con la Remata dei Mestieri è fissato per il 10 maggio, quando gli equipaggi passeranno da sette a nove: si uniranno infatti Color System e i campioni in carica della Remata dei Mestieri 2024, l’Aspo timonato da Claudio Nieddu. Il circuito si concluderà il 14 giugno con la finalissima, quando sarà incoronato il nuovo campione della Remata dei Mestieri.

