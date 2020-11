La situazione coronavirus a Luogosanto.

Sono 5 i nuovi casi di coronavirus a Luogosanto dove si registrano anche tre persone guarite. Dopo l’ultimo aggiornamento ricevuto dal sindaco Agostino Pirredda i casi di coronavirus ufficiali a Luogosanto sono quindi 20.

Oltre a questi però sono ci sono 6 persone si trovano in isolamento volontario in seguito al riscontro di positività con test rapidi. “Vi invito, come sempre, a prestare la massima attenzione al rispetto delle regole basilari ormai note a ciascuno di noi – commenta il primo cittadino – . Evitiamo uscite superflue, limitiamo i contatti, adattiamo le nostre abitudini alle circostanze attuali. Segnalate al vostro medico tempestivamente qualsiasi sintomatologia e attenetevi scrupolosamente alle indicazioni ricevute”.

“Conosco perfettamente il peso dell’isolamento domiciliare – continua il sindaco – anche continuato per diverse settimane, però il rispetto di questa condizione serve ad evitare che altri soggetti possano contrarre il virus, ad evitare di sovraccaricare le strutture sanitarie e, in definitiva, a tenere sotto controllo la malattia. Non sottovalutiamo l’aggressività del virus, le circostanze drammatiche che abbiamo vissuto negli ultimi giorni ci hanno coinvolto direttamente e non le vorremmo rivivere mai più”.

