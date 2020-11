Punto di riferimento per i giovani, lutto a Olbia per la scomparsa di Piera Bacciu

Lutto a Olbia per la scomparsa di Piera Bacciu.

Era l’anima dell’informagiovani di Olbia e punto di riferimento per i tanti ragazzi che si rivolgevano allo sportello per chiedere consigli e suggerimenti. In tanti piangono a Olbia per la scomparsa di Piera Bacciu, venuta a mancare questa notte.

Cinquantasettenne originaria di Buddusò ma residente a Berchideddu, dove la sua famiglia gestisce un caseificio, era da anni impiegata presso l’Informagiovani di Olbia. Per anni ha dovuto fronteggiare una malattia alle ossa con una serie di interventi e terapie. Nell’ultimo periodo, le sue condizioni di salute si erano aggravate e per questo da venti giorni si trovava ricoverata presso l’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

Ieri notte la terribile notizia è arrivata improvvisa ai famigliari, dal momento che dopo il ricovero in ospedale sembrava che le sue condizioni di salute stessero migliorando.

I funerali si terranno presumibilmente domani, i famigliari stanno concordando ora e luogo degli stessi.

