Musica a Luogosanto, nella basilica il concerto del gruppo gallurese Kindä

Musica a Luogosanto coi Kindä

Venerdì 30 dicembre musica a Luogosanto ci sarà il concerto “Comu stélla d’orienti. Suoni in un raggio di luce“, a cura del gruppo gallurese Kindä, composto da Sandro Fresi, Marco Antonio Muntoni e Laura Fresi. L’evento sarà ospitato nella Basilica di Nostra Signora di Locusantu ed è promosso dal Comune di Luogosanto. In collaborazione con la Fondazione Destinazioni Pellegrinaggio in Sardegna, la Parrocchia di Luogosanto e l’associazione Proloco Luogosanto.

Il programma prevede, alle ore 18.00, la Santa Messa del parroco Roberto Aversano e animata dagli interventi musicali di Marco Muntoni e Sandro Fresi. A seguire, verso le ore 19, si terrà il concerto dei KINDÄ (Laura Fresi, Marco Muntoni e Sandro Fresi). L’ingresso è libero e gratuito. L’intensa vocalità di Laura Fresi si intreccia e si fonde col suono di antichi strumenti medioevali del mediterraneo sardo e delle più attuali tecnologie del musicista e compositore Sandro Fresi, in un concerto che vuole essere un viaggio interiore nella spiritualità, anche laica, e nella devozione. Una ricerca che indaga con appassionata introspezione paesaggi sonori solo apparentemente sconosciuti, attraversando abissi temporali e territori dell’anima in una sorta di arcaica contemporaneità, sprigionando bellezza senza tempo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui