Tutto pronto per la Notte Bianca di Luogosanto.

Sabato 20 luglio a Luogosanto torna l’appuntamento con Passizendi in Locusantu, la notte bianca della città mariana, giunta ormai alla sua quindicesima edizione.

Anche quest’anno la manifestazione, organizzata dalla Pro Loco con la collaborazione delle istituzioni e di tutte le associazioni e i comitati del paese, prevede un ricco programma: dall’esibizione dei Mamutzones de Samugheo, con le suggestive e ancestrali maschere zoomorfe, fino ai concerti di artisti come i Puro Malto Band, Red Cheeks e Fabio Cucciari.

Ma gli spettacoli non saranno l’unica attrattiva della serata: attorno al santuario ci saranno decine di stand enogastronomici e di artigiani e produttori, oltre a botteghe aperte e artisti di strada. Tra le prelibatezze che sarà possibile degustare, tanti i piatti tradizionali come la suppa cuata, il casgiu furriatu, la mazza frissa e i frisgioli; ma l’offerta gastronomica prevede molto altro, per incontrare davvero i gusti di tutti.

Iniziato a giugno con la Festa di San Trano e Nicolò, il fitto calendario de “Lu Statiali in Locusantu” prosegue questo sabato con la notte bianca Passizendi in Locusantu, con Calici DiVini il 2 agosto, con la festa tradizionale del rione di Santu Chilgu (San Quirico) del 3 agosto, con il palio equestre notturno Lu Palu di la Stélla previsto per il 4 agosto e con la Festa del Bovino l’11 agosto, culminando nelle celebrazioni della Festa Manna di Gaddura, che quest’anno festeggia la sua 796^ edizione. L’organizzazione di quest’ultima spetta quest’anno alla leva del Fidali ’80, cui è affidato il compito di organizzare gli spettacoli principali della festa.

Si segnala anche la conferma di due importanti collaborazioni: il concerto del 14 agosto di Time in Jazz, e quello di Isole che parlano del 1° settembre. Per il terzo anno consecutivo, infatti, i due prestigiosi festival di musica internazionale hanno scelto Luogosanto e il suggestivo sito del Palazzo di Baldu come ambientazione per i loro spettacoli. Un modo per far conoscere uno dei più interessanti siti archeologici, storici e naturalistici del paese e per coniugare cultura e archeologia sotto il segno della musica.

Gli eventi però non finiscono con la stagione estiva: ad ottobre Luogosanto torna a partecipare all’iniziativa alla 3^ edizione della manifestazione legata al turismo lento e alle destinazioni di pellegrinaggio “Noi Camminiamo in Sardegna“, promossa dall’assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

