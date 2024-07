Ad Arzachena ha aperto L’intreccio

Il locale L’intreccio ha aperto le sue porte ad Arzachena, in viale Costa Smeralda. Colazione, pranzo, aperitivi e cene verranno serviti da una squadra speciale, composta da ragazzi normodotati e disabili. Il nome del locale richiama la volontà dei fondatori di “intrecciare” queste due anime in una sola, attraverso la collaborazione e la condivisione del lavoro. L’obiettivo dichiarato è quello di andare oltre le barriere che, troppo spesso, la società impone, dimostrando che i limiti non esistono se si prova a superarli insieme e che ogni cosa può essere fatta bene, anche se con tempi e modi diversi. In questo spazio, normodotati e disabili spenderanno parte del loro tempo insieme, lavorando e imparando gli uni dagli altri e scambiandosi esperienze di vita.

L’invito dei fondatori del progetto

L’intreccio è stato concepito come un luogo a cui tutti possano avvicinarsi e dimostrare che il mondo può essere e dev’essere un posto sicuro e, soprattutto, pieno di opportunità per ognuno. “Un servizio offerto a voi dai nostri ragazzi è il vostro modo per regalare loro un sorriso, un pezzetto di speranza, orgoglio, confidenza e amore. Da un piccolo granello nascono sempre grandi cose. L’intreccio è il primo granello per un mondo dove le diversità non contano più perché gli intenti di tutti sono gli stessi”.

