Un polo delle scuole a Luogosanto.

Grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) a Luogosanto nascerà un polo scolastico. L’amministrazione comunale, dopo la partecipazione al progetto ”Scuole del nuovo millennio”, si è candidata al bando per ricevere i 4 milioni necessari a realizzare le nuove scuole.

L’idea è quella di accorparle tutte in un unico edificio, quello di via Dante. “Il fine è quello di ridurre i costi di gestione e di garantire maggiore fruibilità e socializzazione tra i bambini e ragazzi – dichiara il sindaco Agostino Pirredda -. Vogliamo che gli alunni delle scuole medie, scuola primaria, quella dell’infanzia e il nido, attualmente ospitati in 3 diversi immobili, frequentino lo stesso plesso. Tra gli interventi che vorremmo realizzare, sarà adeguata anche la palestra, in modo che sia a disposizione di tutte le classi”.