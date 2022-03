Il nuovo bancomat a Loiri.

Arriva il primo bancomat a Loiri, dopo le richieste del Comune. Lo sportello è stato installato dal Banco di Sardegna in via Cuccheddu, di fianco alla farmacia del paese.

Un servizio indispensabile per i residenti, costretti a fare lunghe file in banca per effettuare anche operazioni semplici come prelievi e versamenti. “Con il posizionamento del Bancomat – dichiara il sindaco Francesco Lai -, anche Loiri ha finalmente un nuovo servizio per i nostri concittadini. Ringraziamo il Banco di Sardegna per la sensibilità dimostrata venendo incontro alle nostre richieste, fornendo così un servizio essenziale alla popolazione”.