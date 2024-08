Incidente a Baia Sardinia, le condizioni della donna ferita

Le condizioni della donna ferita a Baia Sardinia.

Sono in miglioramento le condizioni della donna coinvolta in un incidente stradale avvenuto mercoledì notte sulla strada provinciale 59 bis, poco prima dell’ingresso a Baia Sardinia. L’incidente è stato causato da un tamponamento tra tre auto, che ha visto una Fiat 500 uscire di strada e finire in un fossato.

La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Olbia dal personale del 118-Areus, ma è stata dimessa poche ore dopo. Gli occupanti delle altre due vetture coinvolte nell’incidente sono risultati illesi. Le cause esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui