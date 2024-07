Grave incidente sulla strada per Luras, 4 feriti

L’incidente sulla strada per Luras ha provocato diversi feriti.

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Luras, intorno alle 6:30. Due auto si sono scontrate frontalmente sulla strada provinciale 136, provocando il ferimento di 4 persone.

Secondo le prime ricostruzioni, le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. L’urto violento ha comportato gravi conseguenze per i passeggeri coinvolti. Due delle persone ferite sono state trasportate d’urgenza all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari grazie all’intervento dell’elisoccorso. Le altre due persone, meno gravi ma comunque in condizioni critiche, sono state soccorse e trasferite presso strutture sanitarie da personale delle ambulanze del 118-Areus.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Tempio Pausania, che ha dovuto utilizzare cesoie idrauliche per estrarre un passeggero rimasto intrappolato tra le lamiere dell’autovettura incidentata. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è stato cruciale per garantire la sicurezza dei feriti e facilitare le operazioni di soccorso.

Presenti anche le forze dell’ordine: la polizia stradale e i carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso e gestito il traffico nella zona per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento delle operazioni di soccorso. Le cause esatte dell’incidente sono ancora sotto indagine.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui