La modella Bianca Balti si è ferita in Costa Smeralda.

L’estate 2024 porta con sé un’incantevole fuga al mare per la celebre modella Bianca Balti. La musa di Dolce & Gabbana, come molte altre star, ha scelto la Costa Smeralda come meta per le sue vacanze. Accompagnata dalle amiche Melissa Satta, Valentina Marocco e Valentina Micchetti, la 40enne ha trascorso giorni di relax e divertimento a Porto Cervo, ma non senza qualche imprevisto.

Durante una delle sue escursioni, Bianca ha avuto un piccolo incidente sugli scogli che le ha lasciato segni visibili. La modella ha condiviso l’accaduto con i suoi 1,5 milioni di follower su Instagram. Raccontando l’incidente, Bianca ha spiegato di aver riportato una lieve ferita al mento a seguito di uno scontro con uno scoglio mentre si tuffava in acqua. Nonostante il piccolo inconveniente, Bianca ha mantenuto un atteggiamento positivo.

Oltre ai momenti di relax e al recupero, Bianca e le sue amiche non hanno dimenticato l’importanza della forma fisica anche in vacanza. Melissa Satta ha organizzato sessioni di allenamento per il gruppo, mantenendo la loro routine fitness anche in Costa Smeralda. Le sessioni di workout sono state, ovviamente, condivise su Instagram, permettendo ai fan di seguire ogni dettaglio di questa intensa esperienza estiva.

Nonostante il piccolo contrattempo, la vacanza di Bianca Balti continua a essere all’insegna del divertimento e della compagnia, dimostrando che anche le star sanno come affrontare le sfide con il sorriso e mantenere la forma anche in vacanza.

