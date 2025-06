A Luras si insedia il nuovo Consiglio comunale, ecco chi c’è

Il nuovo Consiglio comunale di Luras.

Luras ha vissuto un momento di grande partecipazione con l’insediamento del nuovo Consiglio comunale, affollato non solo dai cittadini ma anche da diversi sindaci della Gallura. Un centinaio di luresi ha seguito la seduta grazie a uno schermo allestito nel vicino parco Bardanzellu, sottolineando l’interesse per le questioni locali. Il sindaco Leonardo Lutzoni, architetto e direttore dell’Area Marina Protetta di Tavolara, ha inaugurato il suo mandato con un discorso ricco di contenuti e citazioni, rimarcando l’importanza del servizio pubblico come un onore e un dovere da portare avanti con umiltà e spirito di collaborazione. Ha voluto sottolineare che la fascia tricolore non appartiene a lui ma a tutti i cittadini, ribadendo il suo impegno particolare verso le persone fragili e la tutela del territorio. Lutzoni ha inoltre auspicato un rapporto di collaborazione con la minoranza, affinché il Consiglio comunale diventi un luogo di dialogo costruttivo.

Nel nuovo esecutivo, Alessandro Depperu, dirigente di Forestas, ricoprirà il ruolo di vicesindaco e si occuperà di programmazione, bilancio e rapporti istituzionali. Giuseppe Seu, imprenditore, gestirà ambiente, verde pubblico e protezione civile. Gianni Pinna, il più votato, seguirà cultura, turismo, istruzione e politiche sociali, mentre Susanna Careddu avrà le deleghe ad agricoltura, attività produttive e viabilità rurale. Completano la maggioranza Luca Depperu Sassu, Paolo Careddu e Lorena Spanu, anch’essi con deleghe specifiche. La minoranza è composta da Giuseppina Tamponi, l’ex vicesindaco Gianni Cabras, Paolo Serra e Amedeo Cassita della lista “Luras 2.0”.

