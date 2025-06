Golfo Aranci riparte con “Estate in Gioco” per bimbi e ragazzi

L’evento “Estate in Gioco” a Golfo Aranci.

È pronto a ripartire uno degli appuntamenti più attesi dell’estate a Golfo Aranci: dal 1° luglio al 30 agosto torna infatti il progetto “Estate in Gioco”, il servizio pensato per coinvolgere bambini e ragazzi in un percorso fatto di svago, creatività e nuove amicizie.

Anche per l’edizione 2025, l’iniziativa si conferma un punto di riferimento per le famiglie del territorio e non solo, proponendo un ricco ventaglio di attività che spaziano dal gioco ai laboratori espressivi, in un ambiente sicuro e accogliente. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire ai più piccoli occasioni di crescita personale e relazionale, durante un periodo dell’anno in cui la socializzazione si intreccia con il divertimento.

A ribadirne l’importanza sono la delegata all’Istruzione Stefania Frau e l’assessora ai Servizi Sociali Annarita Lorenzini, che sottolineano l’impegno dell’amministrazione comunale nel garantire un’estate inclusiva e di qualità anche per i bambini non residenti, da sempre benvenuti al centro estivo.

“Estate in Gioco” si conferma così un progetto educativo in grado di coniugare il tempo libero con il valore della condivisione, diventando una delle colonne portanti dell’estate golfoarancina.

