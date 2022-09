“Luras dice no alla violenza”, un corteo dopo l’attentato al sindaco

Giovedì Luras scenderà in piazza contro la violenza

Luras risponde “no” alla violenza. Lo fa dopo l’attentato subito dal primo cittadino Mauro Azzena. Qualche giorno fa, infatti, la macchina del sindaco è stata bruciata. “Luras dice no alla violenza!” è il titolo di un messaggio che gira sui social e nelle chat Telegram e Whatsapp. “Come risposta al deplorevole gesto subito dal Primo cittadino, Mauro Azzena, la comunità lurese manifesta la sua solidarietà e la sua condanna con un corteo”, si legge nella prima parte del messaggio.

Luresi (e non), dunque, si daranno appuntamento per giovedì 22 settembre, alle ore 19. Si partirà dal piazzale dell’Agip, in via Nazionale. Il corteo troverà conclusione davanti al Municipio, nella parte alta di via Nazionale. “Dimostriamo uniti che la nostra comunità rifiuta questi vili atti e gridiamo tutti insieme il nostro No alla violenza!”, è l’appello lanciato per partecipare dalla manifestazione.

Il sindaco Mauro Azzena ha dichiarato di essere sorpreso del gesto e di non aver mai ricevuto nessuna minaccia o intimidazione. Intanto, gli inquirenti indagano. Al primo cittadino di Luras è arrivata la solidarietà di tutto il mondo politico isolano, delle associazioni, della gente e del suo paese.