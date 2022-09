La condotta si è intasata: niente acqua nelle frazioni di Budoni

Problemi con l’acqua a Budoni per una condotta intasata

Niente acqua in alcune frazioni di Budoni: si è intasata una condotta. Il problema riguarda una tubatura del Consorzio di Bonifica della Sardegna centrale e risulta interrotta la fornitura di acqua grezza al potabilizzatore di Ottiolu che alimenta alcune frazioni di Budoni. “I tecnici di Abbanoa si sono immediatamente attivati – spiegano dal gestore unico del servizio idrico – per far fronte all’emergenza con manovre in rete e garantire l’erogazione con le scorte dei serbatoi fino al loro esaurimento”.

Sono previsti cali di pressione e temporanee interruzioni fino al risoluzione della criticità da parte del Consorzio di Bonifica. Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040, attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

Quello di oggi a Budoni è solo l’ultimo disagio con l’acqua di queste settimane nel nordest dell’Isola. I momenti peggiori sono capitati a Tempio e dintorni, coi rubinetti a secco per diversi giorni in tutta l’Alta Gallura. Ma, nei giorni, scorsi, le interruzioni dell’erogazione hanno riguardato anche Olbia e Palau.