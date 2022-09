Dopo lo spot della regione, l’ironia del web crea i “mamuthones fantasy”

L’ironia del web sul nuovo spot della regione sardegna.

Ha creato dibattito, scatenando l’ironia tra gli internauti sardi il nuovo spot pubblicitario “Sardegna, un mondo straordinario“, realizzato dalla regione per sponsorizzare l’isola nei network televisivi di tutto il mondo.

Lo spot punterebbe sulla valorizzazione delle tradizioni e sull’ancestrale trazione matriarcale della società sarda. Ma il mamuthone che viene dal mare non sembrerebbe rispettare il significato della maschera, che rappresenta, secondo le interpretazioni più accreditate, un uomo sconfitto in battaglia e prigioniero, non un anfibio o una “tartaruga pelosa”: “e poi, i campanacci in acqua neanche suonano”.

Manca almeno un issohadore, che rappresenterebbe il sardo vincitore, quindi “anche il rituale delle maschere tradizionali sarde viene stravolto”, anche se, alcuni ribattono, “se i mamuthones rapresentano i saraceni – uno dei significati più accreditati della parola è “faccia nera” -, loro venivano proprio dal mare. Certo, non da sotto il mare”. Secondo altre interpretazioni il termine “mamuthone” significherebbe, invece “uomo che chiama la pioggia”, quindi “che emerga dall’acqua o che sia bagnato dalla pioggia, sempre bagnato è“.

Anche il fatto che la maschera sia indossata da una donna, nelle intenzioni del regista per evidenziare l’identità femminile della Sardegna, non è considerato dagli internauti in linea con la figura maschile che secondo la tradizione dovrebbe rappresentare, ma è “comunque in sintonia con le conquiste femministe ed lgbt, in un mondo malato di sessismo maschilista“.

Il “sacrilegio” sarebbe compiuto con il gigante di Monti Prama che solleva il mamuthone in una mano, perdendo tutto il suo fascino: “sembra King Kong con Ann Arrow/Jessica Lange“.

Col dibattito ancora aperto, qualcuno ha diffuso la locandina della maschera subacquea “modello mamuthones”, che però, per rispettare la tradizione, dovrebbe essere realizzata in legno di pero selvatico, e non in plastica.

