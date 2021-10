Mauro Azzena sindaco.

È Mauro Azzena il vincitore della sfida a tre per diventare primo cittadino di Luras. Azzena e la sua lista, Luras progetto futuro, hanno conquistato il 35,55 per cento dei voti ottenendo 566 preferenze. Di misura lo scarto nei confronti degli sfidanti. Pietro Giua, Lista civica per Luras, ha ottenuto 535 voti, 32,98 per cento delle preferenze. Chiude il testa a testa Giovanni Usai con la sua Luras al centro con 501 voti. Alta la partecipazione con il 75,61 per cento degli aventi diritto.