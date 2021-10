I risultati nei comuni della Gallura al voto.

Anche se l’attenzione sulle elezioni comunali è puntata su Olbia (qui i risultato in tempo reale) sono altri 4 i comuni della Gallura al voto in questa tornata elettorale: Alà dei Sardi, Luras, Telti e Trinità d’Agultu e Vignola.

Il dato definitivo dell’affluenza nei comuni della Gallura al voto

Alà dei Sardi.

Il primo risultato è arrivato già nella serata di ieri ad Alà dei Sardi quando è stato superato il quorum del 40% (abbassato del 10% per l’emergenza coronavirus) ed è stato confermato sindaco Francesco Ledda.

Luras.

A Luras Mauro Azzena viene eletto sindaco con 566 voti, pari al 35,55% delle preferenze. Staccati di poco anche gli altri sue candidati, Pietro Giua che ottiene il 32,98% con 525 voti e Giovanni Usai che ha raccolto 501 voti, pari al 31,47%

Telti.

Lo scranno di sindaco di Telti va a Vittorio Domenico Pinducciu che, con 117 voti di scarto, si è affermato su Giuseppe Pinna candidato per la lista Insieme per Telti. La lista Viva Telti, che sosteneva Pinducciu, ha ottenuto in totale 808 voti, Insieme per Telti, invece, si è fermata a solo a 691 preferenze.