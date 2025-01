Fabio Malu, accusato dell’omicidio di Luras, è stato arrestato in Tribunale

Accusato dell’omicidio di Luras, Fabio Malu era in Tribunale per il processo ma non ha rispettato le regole ed è stato arrestato. Ritenuto responsabile della morte di Davide Unida l’uomo era stata scarcerato per decorrenza dei termini. Questa decisione aveva creato molto malumore nella comunità locale. Malu avrebbe ucciso il compaesano 42enne con un colpo di aspirapolvere. La famiglia della vittima si è costituita parte civile e oggi era in programma l’udienza.

Il 31enne si è presentato in Tribunale per affrontare il processo, ma per lui c’è stata una sorpresa. Ha violato l’obbligo di dimora e i carabinieri lo hanno preso dal Tribunale di Tempio e portato nel carcere sassarese di Bancali.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui