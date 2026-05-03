Premi, podi e borse di studio per la B Fit Arzachena alla rassegna di Roma Valmontone.

La B Fit Arzachena si è distinta alla finalissima di Danza Contest, competizione che ha riunito oltre 600 gruppi provenienti da tutta Italia. L’evento si è svolto al Gran Teatro Alberto Sordi di Roma Valmontone, confermandosi come uno degli appuntamenti più rilevanti del panorama coreutico nazionale.

La scuola di Arzachena ha raggiunto la fase nazionale dopo i buoni risultati ottenuti alle selezioni regionali di Sinnai, dove aveva già conquistato l’accesso alla finalissima. A Roma, gli allievi hanno confermato il valore del percorso artistico e formativo, portando sul palco coreografie che hanno unito tecnica, espressività e coerenza stilistica.

I risultati ottenuti sul palco nazionale.

La partecipazione alla finale ha portato diversi riconoscimenti significativi: Terzo posto per l’assolo modern di Chloe Mariotti; Terzo posto nella categoria Hip Hop Kids, con la coreografia di Gabriella Masia; Terzo posto assoluto per la coreografia Modern Junior; Premio Miglior Coreografia con il gruppo modern e la coreografia “Luna“, che ha portato sul palco anche suggestioni e note legate alla Sardegna; Primo posto assoluto nella categoria Composizione Coreografica Junior, con la coreografia firmata da Selvaggia Ermacora.

Un’esperienza formativa oltre i premi.

La partecipazione alla finale nazionale ha rappresentato un importante momento di confronto con realtà provenienti da tutta Italia, offrendo agli allievi l’opportunità di crescere sotto il profilo artistico e personale.

Oltre ai piazzamenti, la B Fit Arzachena danza nazionale ha raccolto riconoscimenti di carattere formativo. Durante la manifestazione, infatti, alcuni allievi hanno ricevuto borse di studio assegnate da esponenti di rilievo del mondo della danza, elemento che rafforza il valore educativo dell’esperienza.

Arzachena sul palcoscenico nazionale.

I risultati ottenuti confermano la capacità della scuola di portare il nome di Arzachena in un contesto nazionale, attraverso un percorso costruito su disciplina, impegno e continuità didattica. Un traguardo che coinvolge non solo gli allievi, ma anche insegnanti e famiglie che affiancano il lavoro quotidiano della scuola.

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