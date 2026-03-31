Meteo Gallura: aprile comincia con maltempo e forte vento

Meteo Olbia e Gallura: anche il primo aprile maltempo e vento

Secondo le previsioni meteo a Olbia in Gallura la giornata del primo aprile ci saranno ancora vento forte e maltempo. Il cielo si presenterà coperto fin dal mattino. Sono previste piogge frequenti, a tratti anche moderate. I fenomeni saranno più insistenti lungo la costa e nelle aree esposte.

Forte vento e mare mosso

Il vento sarà il fattore principale. Sono attesi venti forti da nord e nord-nord-est, con raffiche anche intense. Possibili disagi, soprattutto nei collegamenti e lungo le coste. Le temperature resteranno contenute. Le minime saranno tra 8 e 10 gradi, mentre le massime si fermeranno intorno ai 12-13 gradi. Il mare sarà molto mosso o agitato. Il clima sarà freddo, umido e pienamente invernale, nonostante sia cominciata la primavera e inizi il mese di aprile

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