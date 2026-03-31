A Golfo Aranci arriva il telesoccorso intelligente per anziani e fragili

Il progetto del Comune di Golfo Aranci.

Ieri 30 marzo, presso la sala consiliare del Comune di Golfo Aranci, si è tenuto l’incontro pubblico di presentazione del progetto di teleassistenza e telesoccorso promosso dall’amministrazione comunale. L’iniziativa, rivolta alla cittadinanza, ha rappresentato un’importante occasione di informazione e confronto su un servizio innovativo pensato per rafforzare la sicurezza, l’ascolto e il supporto continuo alle persone più fragili e alle loro famiglie.

L’incontro.

Durante l’incontro sono stati illustrati nel dettaglio il funzionamento del servizio, le caratteristiche del dispositivo medico indossabile e l’importanza del collegamento diretto con la Centrale Operativa della Croce Rossa Italiana, che garantisce un ascolto immediato, la gestione degli allarmi e una risposta tempestiva e continuativa ai bisogni degli utenti.

L’anziano a cui verrà fornito il dispositivo, infatti, avrà modo di essere costantemente monitorato nei suoi parametri vitali, ricevere promemoria per i farmaci e tutta una serie di informazioni dettagliate che saranno elaborate sulla base delle esigenze di ciascun paziente.

Oltre alla centrale operativa della Croce Rossa saranno avvertiti, in caso di bisogno, due numeri telefonici delle persone che assistono l’anziano che sarà geolocalizzato in ogni momento e quindi facilmente raggiungibile. Sono intervenuti il sindaco Giuseppe Fasolino, la Delegata ai Servizi Sociali Anna Rita Lorenzini e la Delegata alla Sanità Stefania Frau con Gianluca Piano dell’azienda che ha realizzato il progetto.

Gli obiettivi.

Gli intervenuti hanno sottolineato come questo progetto rappresenti un concreto esempio di prossimità, innovazione e tutela della persona, capace di coniugare tecnologia e attenzione umana al servizio della comunità. ”L’obiettivo è quello di costruire una rete territoriale sempre più attenta e vicina ai bisogni reali dei cittadini – ha evidenziato il sindaco Fasolino – valorizzando strumenti moderni di assistenza che favoriscano la prevenzione, la rapidità di intervento e la serenità delle famiglie”.

“Siamo il primo Comune in Sardegna a fornire questo servizio che partirà con cinque anziani ma abbiamo intenzione di implementarlo. Riteniamo che oltre ad un monitoraggio di tipo sanitario, questo sistema aiuti gli anziani a sentirsi più protetti anche verso eventuali intrusioni o minacce da parte di malintenzionati” ha concluso il sindaco Fasolino.

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