Le previsioni del meteo del 19 giugno a Olbia e in Gallura

Il meteo a Olbia e Gallura.

Olbia e la Gallura si prepara a un fine settimana di piena estate, con condizioni meteo che sembrano fatte apposta per chi ha scelto le spiagge galluresi. Secondo le elaborazioni dei dati meteorologici per l’area di Olbia e dintorni, oggi la stagione si apre all’insegna della stabilità, regalando il classico scenario mediterraneo che rende la Sardegna nord-orientale una delle mete più ambite.

Le temperature.

I dati indicano temperature massime stabili che oscillano tra i 28°C e i 32°C, con picchi localizzati nelle zone interne dell’alta Gallura durante le ore centrali della giornata. Lungo la costa, da San Teodoro fino a Santa Teresa, la percezione del calore viene mitigata dalle brezze marine, rendendo il clima ideale per la vita da spiaggia. Le minime notturne scendono intorno ai 18-20°C, garantendo serate fresche e piacevoli.

Il vero protagonista del meteo gallurese resta però il vento. I modelli statistici evidenziano la presenza del Maestrale, pronto a soffiare a tratti con intensità moderata. Se da un lato il vento pulisce il cielo garantendo un’ottima visibilità e mari cristallini, dall’altro invita alla prudenza chi pianifica escursioni in barca verso l’arcipelago di La Maddalena o Tavolara.

Le precipitazioni sono praticamente assenti: l’indice di umidità resta medio-basso e il rischio di pioggia rasenta lo zero per le prossime settimane. In sintesi, il trend di Google traccia un quadro perfetto per il turismo: sole pieno, caldo senza eccessiva afa e cieli tersi. Un invito a godersi il mare della Gallura.

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